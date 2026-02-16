¥¹¥º¥¤¬¡Ö¥¸¥à¥Ëー¡×ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª ¡ÖJimJam¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©
¡Ö¼¡¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥¸¥ã¥à¡ÃSuzuki JimJam
2018Ç¯¤Î¿··¿¥¸¥à¥ËーÈ¯Çä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä³¹¾è¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥¸¥à¥Ëー¥æー¥¶ー¤¬Áý²ÃÃæ¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥æー¥¶ー¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¥¸¥à¥Ëー¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ëー¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥º¥¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖJimJam¡×¤À¡£¡ÖJimJam¡×¤Ï¥æー¥¶ー¤È¥¸¥à¥Ëー¤Î»×¤¤½Ð¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡£¥¸¥à¥Ëー¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤À¡£
¥¸¥à¥Ëー¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËµÏ¿¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎµÏ¿¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡©¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ëー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Þ¤À¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ëー¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä¡¢Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ëー¥æー¥¶ー¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ÖJimJam¡×Áàºî²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¡ÖJimJam¡×¤ÎÆÃÄ§
1. ¥¸¥à¥ËーÀìÍÑ¤ÎÃÏ¿Þ
¥ª¥Õ¥íー¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤äSNS¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ëー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
2. »×¤¤½Ð¤òµÏ¿
¥¸¥à¥Ëー¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¡£
3. ¶¦Í¤·¤Æ³Ú¤·¤µ¹¤¬¤ë
µÏ¿¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤Î¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ã¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤äÈ¯¸«¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖJimJam¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¿Þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÖJimJam¡×¤¬¥¸¥à¥Ëー¥é¥¤¥Õ¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÂ³¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
INFORMATION
¥¹¥º¥¡ÖJimJam¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://jimjam.suzuki.jp/
