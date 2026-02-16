¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¡È¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¼êºî¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¸ø³«¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¤¬¤È¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡É¼êºî¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ²¼¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤òÊø¤·¤Æ´Å¤¯¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼¾¤é¤»¡¢Æ¦Æý¤ËÂç¤µ¤¸2ÇÕ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò¥¼¥é¥Á¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡£¾¯¤·´Å¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¾å¤Ï±ö¹í¤òº®¤¼¤Æ¿åÀÚ¤ê¤·¤¿ÌµÅü¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£¤³¤ì¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¤·¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥¼¥ê¡¼¹¥¤¤ÎÌ¼¤µ¤óÃ£¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¡¡Êì¤Î°¦¾ð¥ì¥·¥Ô¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¼¥ê¡¼¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¢¤ê¤¬¤È¡¡ºî¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Î5·î¤ËÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£