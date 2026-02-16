ABCÂà¼Ò¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°·èÄê¡ÖÂ¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤ò¡×ÅìÂç±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³
¡¡1·îËö¤ÇABC¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÉÕ¤±¤Ç¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2026Ç¯2·î16Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅìÎ±²À¤Ï¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥È¤äÉ½¸½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È³Ø¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
¡¡¡ÖYouTube¤äSNS¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£ÂçºåÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯4·î¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿³¨²è¤Ê¤É·Ý½Ñ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·èÃÇ¡£23Ç¯9·î¤«¤éµÙ¿¦¤·9¥«·î¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü¿¦¸å¤â³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¡¢ÏÓ»î¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£Àì¹¶¤ÏÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¤Ç¡¢¶É¤Ë¤Ï¡ÖÅÚÆü¤ÏÉ¬¤º½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü2Æü´Ö¤À¤±µÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é½µ2Æü¤ÏÂçºå¤«¤éÅìµþ¡¦ËÜ¶¿¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢»Å»ö¤È¸¦µæ¤ÎÎ¾Î©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£