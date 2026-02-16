¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Öº£¤Ï¤â¤¦Ì¾¸Å²°¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤±¤É¡×ËÌÌîÀ¿¤È¶¦±é¤·Àä»¿»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤¤¤¤Êý¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ïº£·î11Æü¤Ë¡¢CBC¥é¥¸¥ª¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÌÌîÀ¿¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¡¢À¸ÊüÁ÷3»þ´Ö¡¢¤Ù¤Ã¤¿¤ê½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖËÌÌî¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤Ç¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÂÓ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¡£À¨¤¤¤è¡¢ËèÆü¤ä¤«¤é¡£Ä«¤Ë3»þ´ÖËèÆü¡£·î¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢ËÌÌî¤µ¤ó¤Æ¤â¤¦Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤·¡£Âçºå¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¡×¤È³èÌö¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¤â¤¦Ì¾¸Å²°¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Öº£¤Î»þ´ü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë1½µ´Ö¤¤¤ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÅìµþ¤Ø·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ì¾¸Å²°¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¾å¾Â¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎË©Íé¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê±©Àè¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾¸Å²°°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÌÌî¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î²Æº¢¤«¤é¸À¤¦¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥Û¥ó¥È½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×²óÁÛ¡£¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¸å¡¢ËÌÌî¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÊÌÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Î2¿Í¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Êý¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£