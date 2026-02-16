ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¡º£¤À¤«¤é»×¤¦¡Ö¤ª¤´¤ê¤È²á¿®¡× Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶È¯»ö¾ð¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸¶È¯¤ÏÉ¬Í×¤«
15Ç¯Á°¤Î3·î11Æü¡¢É®¼Ô¤ÏÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÄÅÇÈ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö»à¤ÎÇÈ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬1ÌÌ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¿·Ê¹³Æ»æ¤¬°ìÀÆ¤ËÄÅÇÈ¤Î¶¼°Ò¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤«¤éÆÏ¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ï¡Ö´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¹ÔÎó¤òºî¤ëÆüËÜ¿Í¡×¡ÖÈòÆñ½ê¤Ç²æËý¶¯¤¯²á¤´¤¹ÆüËÜ¿Í¡×¡ÖÊª»ñÉÔÂ¤ÎÈïºÒÃÏ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶Ë´¨¤ÎÈïºÒÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¿å¤äÊÝÂ¸¿©¤¬¾Ã¤¨¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÃª¤Î±ÇÁü¤¬¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢NY¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÊª»ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÈïºÒÃÏ¼èºà¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¸¶È¯¤ä¡¢ÃÏÇ®¡¢É÷ÎÏ¡¢¿åÎÏ¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
ÇÑÏ§´°Î»¤Ï»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤Î2051Ç¯¤òÌÜ»Ø¤·¡Ä
¤¢¤ì¤«¤é15Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë2·î10Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î¼èºàÃÄ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤òË¬¤ì¤¿¡£Â»½ý¤·¤¿1¡Á4¹æµ¡¤ÏÂç·¿¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢ÄÅÇÈ¤äÇúÈ¯¤Ë¤è¤ë½ýÀ×¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈËÉ¸îÉþ¡É¤òÃå¤º¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉþÁõ¤ä·¤¤ÇÊâ¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¡¦¥¨¥ê¥¢¡×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Êý¼°¤À¤Ã¤¿¡ÖÃÏ²¼¤ËÈó¾ïÅÅ¸»¡×
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ë¤Ï1¹æµ¡¤«¤é6¹æµ¡¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ëºî¤é¤ì¤¿1¹æµ¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎGE(¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡ËÀ½¡£¤½¤Î¸å¤ËÅì¼Ç¤äÆüÎ©¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬2¹æµ¡°Ê¹ß¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Àß·×¤òÆ§½±¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Êý¼°¡×¤ÏÎµ´¬¤ä¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÃÏ²¼¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¼°Àß·×¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÃÏ²¼¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÑ¿Ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿ÌÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö½Å¤¤¤â¤Î¤ÏÃÏ²¼¤ËÃÖ¤¯¡×¤¬¸¶Â§¤À¤Ã¤¿¡£
¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¡ÖÁÛÄê³°¡× Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¼èºàÃÄ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÚ¸µ¿ò¹¨¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤â¡Ö·úÊª¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤¿¡£¤Ç¤âÄÅÇÈ¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡£º£¤Ç¤âÅìµþÅÅÎÏ¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î²ñ¸«¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁÛÄê³°¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£µÕ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤ò¼èºà¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¡ÊÁÛÁüÎÏ¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ËºÇ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶È¯¤Ç¤Ï³¤¤«¤é10K£í°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¹¿¿åÂÐºö¡×¤È¤·¤ÆÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤¬¿ô¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¤ÎÇ³ÎÁ¤âºÇÄã7ÆüÊ¬¤¬Ê¬»¶¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿Í¹©¸Ð¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¹½Æâ¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥¹¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºî¶È°÷¤ÎÈòÆñÍÑ¥¹¥í¡¼¥×¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç¤Î·ü°Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥íÂÐºö¡×¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼èºà¤Î¤¿¤á¸¶È¯¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢²æ¡¹¡È³°¹ñ¿Í¡É¤Ï1¥«·î°Ê¾å¤Î¡Ö¿È¸µ¿³ºº¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª¤´¤ê¤È²á¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×Ã´Åö¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë
°ÆÆâÌò¤ÎÌÚ¸µ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Î·úÀß¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¿ÌºÒÅöÆü¤ÏÊ¡ÅçÂèÆó¸¶È¯¤Ë¤¤¤¿ÌÚ¸µ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤´¤ê¤È²á¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¤à¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö100ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÎÁÛÄêÆâ¤Ç¤Î100ÅÀ¡£ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸¶È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Å¸ü¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é·ú²°¤ËÆ¨¤²¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ¸µ¤µ¤ó¤â15Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ÌºÒ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²õ¤ì¤Ê¤¤ÀßÈ÷¡×¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö²õ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¿ÌºÒÁ°¤Ï¡È°ÂÁ´¿ÀÏÃ¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸³è´ðÈ×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¤òÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸¶»ÒÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
ÇÑÏ§¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤¯¤Æ¸±¤·¤¤
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¡£ÇÑÏ§¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿ä·×880¥È¥ó¤Î¹âÀþÎÌ¤Î¥Ç¥Ö¥ê¤ò²ó¼ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤¬ÉÕÃå¤·¤¿ÅÚ¾í¤äÁðÌÚ¤Ê¤É¤ò½üµî¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½üÀ÷ÅÚ¾í¤ä¤¬¤ì¤1400Ëü㎥¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à11ÇÕÊ¬¡Ë¤ò2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¹ñ¤ÎÌóÂ«¤À¡£ÇÑÏ§ºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢ÁÐÍÕÄ®¤ÈÂç·§Ä®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë100¡Á300Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤Î¿ä·×¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÅÙË½¤ì½Ð¤·¤¿¡Ö³Ë¡×¤ÎÀ©¸æ¤È¸å»ÏËö¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¯Æñ¤·¤¯¡¢ÇÑÏ§¤ÎºÇ½ª·Á¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
ÏÃ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ë¡£¼èºà¤·¤¿¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¸¶È¯¤Ï³¤¤«¤é15K£í°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¿¿å¤äÄÅÇÈ¤ËÈ÷¤¨¡¢Èó¾ïÍÑÅÅ¸»¤Ï£³³¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹â¤µ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ÐºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°²£¤Ë¡Ö¿Í¹©¸Ð¡×¡Ê°²¥Î¸Ð¤Î4ÇÜ¤ÎÃù¿åÎÌ¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶È¯¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ËÃí°Õ¡×¤ÎÉ¸¼±¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤«¤±¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥Ë¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âËüÁ´¤À¤è¡×¤È¡£