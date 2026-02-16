NISA¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡ÄÇ¯¼ý600Ëü±ß¤ÇÀ¸³¶ÀáÀÇ³Û276Ëü±ß¤â¡£2026Ç¯12·î¤«¤é²þÀµ¤¹¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤À©ÅÙ¡×
2026Ç¯¡Á2027Ç¯¤ÏiDeCo¤È¿·NISA¤Î²þÀµ¤¬Â³¤¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËiDeCo¤Ï¾å¸Â³Û¤ä²ÃÆþÇ¯Îð¤¬³ÈÂç¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏNISA¤òÄ¶¤¨¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£»³Ãæ¿»Þ»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo 2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢iDeCo¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½ÐÀ©ÅÙ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¸Â³Û¤â²ÃÆþÇ¯Îð¤â³ÈÂç¡Ä2026Ç¯12·î¤«¤é¡ÖiDeCo¡×¤¬¿Ê²½
¿·NISA¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯12·î¤«¤éiDeCo¤âÂçÉý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê²þÀµÆâÍÆ¤Ï2¤Ä¡£
ÀáÀÇºö¤¬¾¯¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤ËÏ¯Êó¡Ä°ìÎ§¡Ö6Ëü2000±ß¡×ÀÑÎ©²ÄÇ½¤Ë
1¤ÄÌÜ¤Î²þÀµ¤Ï¡¢µò½Ð¡ÊÀÑÎ©¡Ë¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·î³Û¤Îµò½Ð³Û¤Îº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2Ëü3000±ß¢ª6Ëü2000±ß¤È3Ëü9000±ß¡ÊÇ¯³Û46Ëü8000±ß¡Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«±Ä¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6Ëü8000±ß¢ª7Ëü5000±ß¤È7000±ß¡ÊÇ¯³Û8Ëü4000±ß¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£²þÀµ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯µò½Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µò½Ð¡ÊÀÑÎ©¡Ë»þ¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀáÀÇÂÐºö¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ï¯Êó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼Ò°÷¤â¼«±Ä¶È¼Ô¤â¡Ö70ºÐ¡×¤Þ¤Ç²ÃÆþOK
2¤ÄÌÜ¤Î²þÀµ¤Ï¡¢²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢60ºÐ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¼«±Ä¶È¡ÊÂè°ì¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¼Ô¤Ï65ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç²ÃÆþ²ÄÇ½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°é»ñ¶âÉéÃ´¤Ê¤É¤Ç¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢50ºÐ°Ê¹ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ÊÀÑÎ©´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢ÀáÀÇ³Û¤ÏÌó2.5ÇÜ¤Ë
²þÀµ¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ³Û¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢µò½Ð¡ÊÀÑÎ©¡Ë»þ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÆ±¤¸Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¼«±Ä¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÀÇ³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏiDeCo¤Îµò½Ð¾å¸Â³Û°ú¤¾å¤²¤Ç¤ÎÀáÀÇ¥¤¥á¡¼¥¸ ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo¡¡2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è¢¨¾åµ¤Ï2025Ç¯¤ÎÀÇÀ©¤Ç³µ»»¤Ç¤Î»î»»¡£½êÆÀÀÇ¤ÏÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ÏÅ¬ÍÑ¤Ê¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï10¡ó¤Ç»î»»
²ñ¼Ò°÷¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤·¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó5Ëü5000±ß¢ªÌó14Ëü8000±ß¡¢¼«±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó16Ëü3000±ß¢ªÌó18Ëü±ß¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÏÌó2.5ÇÜ°Ê¾å¤âÀáÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡ÜÈó²ÝÀÇ±¿ÍÑ¡×¤ÎÆó½Å¸ú²Ì¤ÇNISA¤è¤êÍÍø¤Ê¾ì¹ç¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤Èµò½Ð¡ÊÀÑÎ©¡Ë´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤·¡Ë¤Î¿Í¤¬¡¢40ºÐ¤«¤éiDeCo¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£²þÀµ¸å¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤¬5Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç30Ç¯´Öµò½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸µËÜ¤Ï690Ëü±ß¤«¤é2232Ëü±ß¤ËÁý³Û¡£¤³¤Î¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄêÍø²ó¤êÇ¯3¡ó¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢±¿ÍÑ±×¤ÏÌó1380Ëü±ß¡£±¿ÍÑ±×¤Ë¤«¤«¤ëÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢276Ëü±ß¤âÀáÀÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÎÀ¸³¶Èó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¤Ï¡¢1800Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þÀµ¤Ë¤è¤êNISA¤è¤êÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ï¡¢Âç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¡£Ï·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏiDeCo¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏiDeCo¤Î²ÃÆþÇ¯Îð¡¦¾å¸Â¥¢¥Ã¥×¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡© ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo¡¡2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ç¸½ºß¤ÎiDeCo¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤Ï¡¢·î³Û6Ëü2000±ß¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å¬ÍÑ¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢iDeCo¤Î²ÃÆþ¼Ô¡¦±¿ÍÑ»Ø¿Þ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¢»äÅªÇ¯¶â¤Î»ñ»º¤òiDeCo¤Ë°Ü´¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈiDeCo¤ÎÏ·ÎðµëÉÕ¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Î°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏiDeCo¤Î¸ÂÅÙ³Û¤È²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo¡¡2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
µò½Ð³Û¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ï2026Ç¯12·î¤è¤êÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß
iDeCo¤Î²þÀµ¤Ï¡¢2026Ç¯12·î¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢µò½Ð³Û¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ï2026Ç¯11·î¤«¤é¤Ê¤É¡¢²þÀµÁ°¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢iDeCo¤ÎÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤òÁá¤á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏiDeCo²ÃÆþÇ¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¥¤¥á¡¼¥¸ ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo¡¡2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¤Ê¤ª¡¢µò½Ð³Û¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢2025Ç¯10·îº¢¤«¤é½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4·î¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¡×¤Ï¡Ö5Ëü5000±ß¡×¤Þ¤Ç¾å¾è¤»²ÄÇ½¤Ë
iDeCo¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È·¿DC¤Ë¼«Ê¬¤Ç³Ý¶â¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½ÐÀ©ÅÙ¡×¤â2026Ç¯4·î¤«¤é²þÀµ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶È·¿DC¤Ë´ë¶È¤¬µò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÈÆ±³Û¤Þ¤Ç¤·¤«µò½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë³Ý¶â¤¬1Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤ÉiDeCo¤è¤ê¾¯³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ìºÇÂç5Ëü5000±ß¤Þ¤Ç¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬´ÉÍý¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤¦¤¿¤áÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤³¤È¡£±¿ÍÑ»ñ¶â¤ò´ë¶È·¿DC¤È°ìÂÎ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢iDeCo¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½ÐÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤âÁý²Ã¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½ÐÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤ÈiDeCo¤Î°ã¤¤ ½ÐÅµ¡§¡Ø¤¤¤Á¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª¿·NISA¡õiDeCo¡¡2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤è¤êÈ´¿è¢¨2026Ç¯12·î¡Á´ë¶ÈÇ¯¶â¤È¤Î¹ç·×¤Ç6Ëü2000±ß
»³Ãæ ¿»Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸
ÂåÉ½¼èÄùÌò