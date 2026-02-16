¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢TGC½ª¤ï¤ê¤Î¡Ö·ãÊÑ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¤§w¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Å»öµ¢¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤¿¡×¡ª¡©Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó·ãÊÑ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡Ö#¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡×¡Ö#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÈ±¤¬Íð¤ì¤¿»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤ÎËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥Ó¥Ç¥£¡¦¥Ö¡¼¡×¤Î¶Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢15Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Îµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÍÑ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥È¡¼¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢È±¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤ËÍð¤ì¡¢¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤·¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤Ç¿¿´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤ÎåºÎï¤µ¤Ë¶Ã¤¡ª¡ª¡×¡Ö¸µ¡¹¤¬Èþ¿Í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öboo¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¦¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤ÎÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÁª¶Ê¤âºÇ¹â¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¤§w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£