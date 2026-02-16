²Á³Ê153Ëü±ß¡ª ¥«¥ï¥µ¥¡Ö¡È¿·¡ÉZ900RS¡×¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª ³°Áõ¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¡È¹õ¡È²Ð¤Î¶Ì»ÅÍÍ¡×ÅÐ¾ì ¡ÖZ900RS Black Ball Edition¡×È¯Çä
Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄÌ¹¥¤ß»ÅÍÍ
¥«¥ï¥µ¥¤Ï¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖZ900RS Black Ball Edition¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖZ900RS¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖZ900RS Black Ball Edition¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê15Ëç¡Ë
¤³¤ÎBlack Ball Edition¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Á´¿È¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¼¥ë¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥ê¥à¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¡õ¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¥·¥å¥é¥¦¥É¡¢¥Ë¡¼¥°¥ê¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¸å¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Àº×û¤Ê°õ¾Ý¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ948cc¤Î¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÊÂÎó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËETV¡ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¶îÆ°¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Äã²óÅ¾°è¤Ç¤Ï¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¹â²óÅ¾°è¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁö¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥À¡¼¤Îµ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤²»¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼ÖÂÎ¤Î¹ü³Ê¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥È¥ì¥ê¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¿¥ó¥¯¤òÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÆÃÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ëÅÝÎ©¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Û¥ê¥¾¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¼°¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤À©Æ°ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥é¥¸¥¢¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö900 Super Four¡áZ1¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¡¢¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¿¥ó¥¯¤ä¡¢Z1¤Î°Õ¾¢¤ò¼õ¤±·Ñ¤°´Ý·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢Æó´ã¼°¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¥ë·Á¾õ¤ÎLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Z1¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥µ¥Ý¡¼¥Èµ»½Ñ¤âËÉÙ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥·¥åÀ½IMU¡Ê´·À·×Â¬ÁõÃÖ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖKCMF¡Ê¥«¥ï¥µ¥¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥À¥¦¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖKQS¡Ê¥«¥ï¥µ¥¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥Õ¥¿¡¼¡Ë¡×¡¢¡ÖKTRC¡Ê¥«¥ï¥µ¥¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¡¢ABS¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¡¢Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤È°Â¿´´¶¤ò¤è¤ê¹â¤¤¼¡¸µ¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥·¡¼¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ê¥í¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ä¥Ê¥Óµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Êµ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Z900RS Black Ball Edition¤Î²Á³Ê¤Ï152Ëü9000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSE¡×¤è¤ê¤â30Ëü±ß°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£