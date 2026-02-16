¡Ú¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥¯¶ºÀµ¤Ï¡Ö¥³¥¤¥óÃÖ¤¥É¥ê¥ë¡×¤¬ºÇ¶¯¡ª
Åß¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òËá¤¯¤Î¤ËºÇÅ¬¤Êµ¨Àá¡£²¹¤«¤¤¼¼Æâ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢½Õ¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼8¾¡¤Î¥·¥Ë¥¢¥×¥í¿¼ËÙ·½°ìÏº¤ËÅß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥É¥ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥¤¥ó¤ò¥Ø¥Ã¥É¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î´Ö¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡Ú¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤Î°¤¤Æ°¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Û Åß¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î¾×·â¤Ç¼ê¤òÄË¤á¤¿¤ê¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°¤¤Æ°¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤¿Êý¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¸«Ä¾¤¹¾å¤Ç¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥³¥¤¥óÃÖ¤¥É¥ê¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤Î´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ë100±ß¶Ì¤Ê¤É¤Î¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ø¥Ã¥É¤¬¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤º¡¢¥³¥¤¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ÇÆ¬¤¬Æ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Ë»ëÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤âÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ¬¤¬Æ°¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÆþ¼Í³Ñ¤äÂÇÅÀ¤òÅ¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥è¥³¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬ÄøÎÉ¤¤¹â¤µ¤Ç¥·¥ã¥í¡¼¤ËÆ°¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀÖÆ»¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î´Ë¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¥³¥¤¥ó¤ò1ËçÃÖ¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò2ËçÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ç¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2ËçÃÖ¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ú¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤Ç¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤½¤¦¡Û ¼«Âð¤Î¥Ñ¥¿¡¼Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î¾ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ »ä¤â¸½Ìò¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤ò¤è¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë·ù¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ ¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ãæ¤ÎÆ¬¤ÎÆ°¤¤¬´¶¤¸¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê°¤¤Æ°¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ë³Ð¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖÂÇ²»¡×¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò´¶¤¸¤ëÎý½¬¤âÂçÀÚ¡Û ¡ÖÌÜ¥¹¥È¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¡ÖÂÇ²»¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÂÇ²»¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢²°³°¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼¼Æâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²»¤¬È¿¶Á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÂÇ²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ëÆâ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²»¤¬¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤â¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²»¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë´¶³Ð¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀïÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¡¢²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤ëÎý½¬¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÂÇ²»¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤à¥Ñ¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î²»¤¬¾®¤µ¤¤¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ²»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤ò¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ºÇ¶á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¡¢¹½Â¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ´¶¤äÂÇ²»¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤ÆË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¡Û ¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Û¤É¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎý½¬¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Ë°¤¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¡Ø¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Ù¤Ç¤Ï¼«Âð¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÎý½¬ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥É¥ê¥ë1¤È2¡¢ÌÀÆü¤Ï2¤È3¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥É¥ê¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾åÃ£¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ò1ËÜ¤Ë¹Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤òÂÇ¤Ä¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÑÈË¤Ë¥³¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¥¨¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»î¤¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ä¥¿¥Ã¥Á¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£ ¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç³Ú¤·¤¯¾åÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÅß¤Î´Ö¤Ë¤È¤³¤È¤ó¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¡¢½Õ°Ê¹ß¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿¼·¡·½°ìÏº¤Õ¤«¤Ü¤ê¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÃË»Ò¥×¥í¶þ»Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à½Ñ¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø·àÅª¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó&¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡¡¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤À¤Ã¤¿¡×40Âå°Ê¹ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Û¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¡ÈÅö¤Æ¤ë¡É¡ª ¡Ö¿Æ»ØÎ¥¤·¥É¥ê¥ë¡×¤Ç½Ðµå¤¬Â·¤¦
·àÅª¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó&¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡¡¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤À¤Ã¤¿¡×40Âå°Ê¹ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡Ú¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Û¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¾åÃ£¡ª ¡Ö¥Ü¡¼¥ëÄÉ¤¤¤«¤±¥É¥ê¥ë¡×¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë
¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¡×¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¡©¡Ú2025½©¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥¤¥ó¤ò¥Ø¥Ã¥É¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î´Ö¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡Ú¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤Î°¤¤Æ°¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Û Åß¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î¾×·â¤Ç¼ê¤òÄË¤á¤¿¤ê¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°¤¤Æ°¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤¿Êý¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¸«Ä¾¤¹¾å¤Ç¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥³¥¤¥óÃÖ¤¥É¥ê¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤Î´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Ë100±ß¶Ì¤Ê¤É¤Î¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ø¥Ã¥É¤¬¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤º¡¢¥³¥¤¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ÇÆ¬¤¬Æ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Ë»ëÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤âÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ¬¤¬Æ°¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÆþ¼Í³Ñ¤äÂÇÅÀ¤òÅ¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥è¥³¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬ÄøÎÉ¤¤¹â¤µ¤Ç¥·¥ã¥í¡¼¤ËÆ°¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀÖÆ»¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î´Ë¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¥³¥¤¥ó¤ò1ËçÃÖ¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò2ËçÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ç¥³¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2ËçÃÖ¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ú¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤Ç¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤½¤¦¡Û ¼«Âð¤Î¥Ñ¥¿¡¼Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î¾ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ »ä¤â¸½Ìò¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌÜ¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤ò¤è¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë·ù¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ ¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ãæ¤ÎÆ¬¤ÎÆ°¤¤¬´¶¤¸¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê°¤¤Æ°¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ë³Ð¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖÂÇ²»¡×¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò´¶¤¸¤ëÎý½¬¤âÂçÀÚ¡Û ¡ÖÌÜ¥¹¥È¤Ä¤Ö¤ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¡ÖÂÇ²»¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÂÇ²»¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢²°³°¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼¼Æâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²»¤¬È¿¶Á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÂÇ²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ëÆâ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²»¤¬¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤â¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²»¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë´¶³Ð¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀïÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¡¢²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤ëÎý½¬¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÂÇ²»¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤à¥Ñ¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î²»¤¬¾®¤µ¤¤¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ²»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤ò¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ºÇ¶á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¡¢¹½Â¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ´¶¤äÂÇ²»¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤ÆË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¡Û ¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Û¤É¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎý½¬¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Ë°¤¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¡Ø¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Ù¤Ç¤Ï¼«Âð¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÎý½¬ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥É¥ê¥ë1¤È2¡¢ÌÀÆü¤Ï2¤È3¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥É¥ê¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾åÃ£¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤ò1ËÜ¤Ë¹Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤òÂÇ¤Ä¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÑÈË¤Ë¥³¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¥¨¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»î¤¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ä¥¿¥Ã¥Á¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£ ¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç³Ú¤·¤¯¾åÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÅß¤Î´Ö¤Ë¤È¤³¤È¤ó¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¡¢½Õ°Ê¹ß¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿¼·¡·½°ìÏº¤Õ¤«¤Ü¤ê¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÃË»Ò¥×¥í¶þ»Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à½Ñ¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø·àÅª¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó&¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡¡¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤À¤Ã¤¿¡×40Âå°Ê¹ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Û¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¡ÈÅö¤Æ¤ë¡É¡ª ¡Ö¿Æ»ØÎ¥¤·¥É¥ê¥ë¡×¤Ç½Ðµå¤¬Â·¤¦
·àÅª¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó&¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡¡¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤À¤Ã¤¿¡×40Âå°Ê¹ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡Ú¥·¥Ë¥¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÅß¤Î¥³¥½Îý¡Û¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¾åÃ£¡ª ¡Ö¥Ü¡¼¥ëÄÉ¤¤¤«¤±¥É¥ê¥ë¡×¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë
¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¡×¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¡©¡Ú2025½©¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä