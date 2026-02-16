¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¢ABCÂà¼Ò¸å¤Î¿·½êÂ°Àè¡¦º£¸å¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¡¡ºåÂç¢ªÅìÂçÂç³Ø±¡¢ª¥Ñ¥êÎ±³Ø¤Î·ÐÎò¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ë¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÎ±²À¥¢¥Ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡¡Î±³ØÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï¡¢1997Ç¯6·î23ÆüÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô°é¤Á¡£ÂçºåÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë2020Ç¯Æþ¼Ò¡£¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ»Å»öÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯1·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤«¤é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸µÄ«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Åì Î±²À¡Ê¤¢¤º¤Þ ¤ë¤«¡Ë¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë·Ý½ÑÎ±³ØµÚ¤ÓÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ Èþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿³¨²è¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Î½é¸ÄÅ¸¡Ø²Ö¤Î½ËÊ¡¡ãLa Grace des Fleurs¡ä¡Ù¤ò3·î29Æü¡Á4·î5Æü¤Ë¶äºÂ7ÃúÌÜ¤Î¥Þ¥°¥Ê¥¹Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ç6Ç¯´Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò
·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥È¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÅìÎ±²À
