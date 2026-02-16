ABC£±·îÂà¼Ò¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È½êÂ°·ÀÌó¡¡ÅìÂçÂç³Ø±¡¤ÇÈþ³Ø¸¦µæ¡¡£³·î¤Ë½é¸ÄÅ¸
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ò1·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£16Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
Åì¤Ï2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÊó¹ð¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤«¤é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åì¤ÏÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ç6Ç¯´Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥È¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤â·ÑÂ³¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Åì¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢20Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¡ÖÄ«¤À¡ª¡¡À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤òÃ´Åö¡£23Ç¯8·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¸å¡¢µÙ¶È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë9¥«·îÎ±³Ø¤·¡¢·Ý½Ñ¤ä¸ì³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢³¨²è¤äÎ±³ØÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£¹ñÆâÍ¿ô¤Î¸øÊçÅ¸¡ÖÆó²ÊÅ¸¡×³¨²èÉô¤Ë¡¢½é±þÊç¤ÇÆþÁª¤·¤¿¡£25Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3·î29Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥Þ¥°¥Ê¥¹Åìµþ¤Ç¸ÀÍÕ¤È³¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö½ËÊ¡¡×¤òÉÁ¤¯¡¢½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö²Ö¤Î½ËÊ¡¡ãLa Gr¢®¡Ê¥µ¡¼¥«¥à¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤A¾®Ê¸»ú¡Ëce des Fleurs¡ä¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢Åì¤¬ÀìÌç¤Î·Ý½Ñ¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£