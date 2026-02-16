ÅÄ´ÝËãµª¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ2»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡Ö¹âµé´¶¤¹¤´¤¤¡×¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ëÅô¤ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à

¢¡ÅÄ´ÝËãµª¡¢¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ëÅô¤ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¸ø³«


ÅÄ´Ý¤Ï¡Ö½½Âå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±öÉ÷Ï¤¡×¤È¤·¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Çö°Å¤¤Íá¼¼¤ò¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬Êñ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¢¡ÅÄ´ÝËãµª¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹âµé´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍá¼¼¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Æ´¤ì¡×¡ÖÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÅÄ´Ý¤Ï2012Ç¯9·î¡¢6ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¡£2014Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2018Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

