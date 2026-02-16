¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¡¡31ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡²¬»³
²¬»³Æî·Ù»¡½ð
¡¡¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÆ£¸ÍÄ®¤ÎÈÎÇä¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï15Æü¸á¸å10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶è±º°ÂÆîÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Á°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê22¡Ë¤¬¼ó¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤«¤é¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢°û¼ò¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£