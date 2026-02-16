¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¾¯¤·Î¥¤ì¤ë
159.36¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
156.73¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
156.44¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
155.78¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.51¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
155.28¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
155.02¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
154.89¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.74¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
153.34¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
153.07¡¡¸½ÃÍ
151.20¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
150.61¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
²¼Êý¸þ¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ²¼¸Â¤¬151±ß20Á¬¡¢¾åÊý¸þ¡¢100ÆüÀþ¡¢10ÆüÀþ¤¬¤È¤â¤Ë154±ßÂæ¸åÈ¾¤È¡¢¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸½¿å½à¤«¤é¾å²¼¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£
