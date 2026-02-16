µÈÀî°¦¡¢»£±ÆÃæ¤Ë»×¤ï¤ÌÎÞ¡¡¸¬µõ¤Ê¶¦±é¼Ô¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¡©¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤â¥µ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ËåÌò¤ÎÊÒ²¬ô¥¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¡ªÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÀî°¦
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ²¬±é¤¸¤ëËå¡¦²ÖÍü¤«¤é¤Ä¤é¤¯Åö¤¿¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤ëµÈÀî¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤·¤«¤·ÁÇ¤ÎÊÒ²¬¤Ï¡Öµ¤¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÊý¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÎ¢¤Ç¤Ï¥¿¥á¸ý¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÒ²¬¤µ¤ó¤¬°ì¸þ¤Ë¥¿¥á¸ý¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¸¬µõ¤ÊÊý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À³Ê¤ÎÊý¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â²ÖÍü¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤¬¥º¥¥º¥¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢µã¤¯¥·¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤«¤â¥µ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Í®»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»á¤Î¾®Àâ¡£21Ç¯¤è¤êÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß¤¸¤å¤ó»á¤Ë¤è¤ëºî²è¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÊÀ¥¤Ïµ´Î¶±¡²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡ËÌò¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£µÈÀî¤Ï¡¢µ´¤Ë²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
