¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤¬17Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÌÀÆü17Æü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Ê²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼ÂÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½ºßÃÏ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¡¢»î¹ç´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¡Ø¾õÂÖ¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤â¶¥Áè¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëµå¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ÂÀï¤ÇËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£