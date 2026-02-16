Æü»ºÅìµþÈÎÇä¤¬²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¶á¤¯´«¹ð¤Ø¡¡Ìó2000Âæ°Ê¾å¤Î½¤Íý¼Ö¤òÀ°È÷¶È¼Ô¤Ë±¿¤Ð¤»¤¿¤«
Æü»º¼«Æ°¼Ö·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¡ÖÆü»ºÅìµþÈÎÇä¡×¤¬²¼ÀÁË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¶á¤¯´«¹ð¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¡ÖÆü»ºÅìµþÈÎÇä¡×¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·°Ê¹ß¡¢¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î½¤Íý¤òÀ°È÷¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëºÝ¡¢¼Ö¤Î±¿ÈÂÈñÍÑ¤ò¶È¼Ô¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼Ô¤Ï½¤Íý¼Ö¤ò±¿¤Ö¤¿¤áÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Ç±¿ÈÂ¤µ¤»¤¿¼Ö¤Ï2000Âæ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¶á¤¯¡¢²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¡¢´«¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ç±¿ÈÂÈñÍÑ¤ò¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Æü»ºÅìµþÈÎÇä¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¡ÖÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£