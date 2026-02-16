ÇµÌÚºä46¡¦º´Æ£Íþ²Ì¡¡41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î4´üÀ¸¡¦º´Æ£Íþ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤òºÇ¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯Á°¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Ì´¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤º¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×À¸³è¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤Ì´¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ð¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤·¤«Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤â¡¢½©¤â¡¢Åß¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤ÎÂ´¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ä¡¢¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤¿·Ê¿§¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤¤é¤Ã¤È¸÷¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤µ²±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£