¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¡¢µìÎñ¤Î¸µÆü¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¿·Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÈôÌö¤·¤è¤¦¡×
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·Ç¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï17Æü¤¬¸µÆü¡ÊµìÎñ¡Ë¤Ç¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¡¢Àµ·î¤¢¤¤¤µ¤ÄÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´ÚÉþ»Ñ¤Ç¡Ö2026Ç¯¤ÏÀÖ¤¤¸á¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÈôÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç3¿Í¤¬ÇÏÇ¯¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤«¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ENGENE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢²¿¤è¤êÌþ¤ä¤·¤ÎÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤âENHYPEN¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
15Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë7ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿3¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¤¿¡£
3¶Ê¤Î¤¦¤Á¤Î1¶Ê¡ÖStealer¡×¤ÏÅìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¾å±Ç²ñ¡ÖVAMPIRE IS COMING¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ENGENE¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£