¤â¤Á¤Å¤¤µ¤óÌµ»ö¤À¤Ã¤¿!?¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×Âè19ÏÃ¤Ï2·î23Æü¤Ë¸ø³«¡ª
2·î16Æü ¸ø³«
¡¡¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2·î16Æü¡¢Âè19ÏÃ¤¬2·î23Æü0»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1·î4Æü¸ø³«¤ÎÂè18ÏÃ¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¨¤ê¤º¤ËÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー8,032kcal¤Î¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Á¤Å¤¤µ¤óÆþ±¡Àâ¤Þ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¸å¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÁé¤»¤¿»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔ·ò¹¯¤µ¤Ë¤ÏËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂè19ÏÃ¤Î¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò2·î23Æü¤Ë³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
