¡¡2025Ç¯¤ÏÉñÂæ¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー the Stage¡× Bµé¥é¥ó¥¯ÀïºÇ½ª·èÀïÊÔ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê～¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê～¡×¡¢ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ¥É¥é¥ÞL¡Ö·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤Ê¤É¤Ø½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¿À·Ð¿ê¼å¤®¤ê¤®¤ê¤Î½÷¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ëÇÐÍ¥¡¦¹Â¸ýÂöÌð¤¬¡¢¡Ø¹Â¸ýÂöÌð 2026-2027¥«¥ì¥ó¥Àー¡È¤ß¤¾¤¿¤Ó¡É～ÝÄ·Þ¸÷Î× 你¹¥嗎¡©ÊÔ～¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡©¡¡¹Â¸ýÂöÌð¡Ø¡È¤ß¤¾¤¿¤Ó¡É～ÝÄ·Þ¸÷Î× 你¹¥嗎¡©ÊÔ～¡Ù¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È
¡¡¹Â¸ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤ß¤¾¤¿¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¡¢2021Ç¯¤Ë·²ÇÏ¡¢2022Ç¯¤Ë²°µ×Åç¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï°ËÀª¡¦»ÖËà¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡°æ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡Ö¼¡¤Ê¤ëÎ¹¤ò¹µ¤¨¤¿¡¢¤È¤¢¤ëÆü¤Î¹Â¸ýÂöÌð¤ÎÆü¾ï¡×¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö¤ß¤¾Âð¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¹Â¸ý¤¬Î¹Àè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¦ÂæÃæ¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥¹¥Þー¥È¡ÊA!SMART¡Ë¡×¤Ç¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ÎÆÃÅµÉÕ¤Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÃÓÂÞ¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½ÂÃ«¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë»°µÜ¤Ë¤Æ¡Ö¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ï¡¢ ¡ã2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:30～2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë22:00¡ÊÆþ¶â½ªÎ»23:00¡Ë¡ä¤Þ¤Ç¤ËHMV&BOOKS online ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢HMV&BOOKS online¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Â¸ýÂöÌð¥³¥á¥ó¥È¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÌ¡¦ÂæÃæ¤Ø¤¤¤¶¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¡¦¤ªÅ¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª³¤³°¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö¤ß¤¾¤¿¤Ó¡×¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¡ÈÎ¹¡É¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
