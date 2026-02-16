ÀþÏ©¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¡Ö¥ìー¥ë¥·¥åー¥«¥Ðー¡×¡¡C·¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕÂ°¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¨¥Ì¤Ï¡¢Å´Æ»¥·¥êー¥º¤Î¿·À½ÉÊ¡Ö¥ìー¥ë¥·¥åー¥«¥Ðー¡ÊUNX-8684¡Ë¡×¤ò2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï3,080±ß¡£
ÀþÏ©¤Î·Á¾õ¤ä¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥åー¥«¥Ðー¡£¼ÂºÝ¤Î¥ìー¥ë¤ÇÎó¼Ö¸¡ÃÎÉÔÎÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÆ¬Éô¤Ë¶âÂ°¤òÇö¤¯ÍÏÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¶ä¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿¡£
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸
¥«¥á¥é¤Î¥Û¥Ã¥È¥·¥åーÉô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÉÕÂ°¤ÎC·¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¥ìー¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ýー¥Á¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÜÂÎºà¼Á¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à ³°·ÁÀ£Ë¡¡§18.6¡ß18.6¡ß17.6mm ½ÅÎÌ¡§Ìó8g