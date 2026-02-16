±é·à¤ÎÀÄ»³vol.2 Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤Ð¤Á¤¬¤¤¡Ù3·î1Æü Âçºå¡¦³Ú²°A¡¢3·î8Æü Åìµþ¡¦¥æー¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¾å±é
±é·à¤ÎÀÄ»³vol.2 Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤Ð¤Á¤¬¤¤¡Ù
±é·à¤ÎÀÄ»³vol.2 Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤Ð¤Á¤¬¤¤¡Ù¤¬3·î1Æü(Æü)¤ËÂçºå¡¦³Ú²°A¤Ç¾å±é¡¢¤µ¤é¤Ë3·î8Æü(Æü)¤ËÅìµþ¡¦¥æー¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
±é·à¤ÎÀÄ»³¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡ÅÄ·Ã¤È¡¢±é½Ð²È¤ÎÂçÂô½©À¸¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î ¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¤«¤é¤Ê¤ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
Ê¡ÅÄ¤È¤É¤¯¤µ¤¤¤¬R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê½à¡¹·è¾¡¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é±ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±é·à¤ÎÂçÀèÇÚ ÂçÂô¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç°ì½ï¤Ë±é·à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2²óËÜ¸ø±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢±é·à¤ÎÀÄ»³¤¬Á÷¤ë½Õ¤Î¿·À¸³è±þ±çÃ»ÊÔ¥»¥Ã¥È¡£
¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¤Î¾Ð¤¤¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ËËþ¤Á¤¿µÓËÜ¤ò¡¢´ØÀ¾¤Î¥ª¥â¥·¥íÇÐÍ¥¤ò½¸¤á¤ÆÂçºåÅìµþ¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£
Ê¡ÅÄ·Ã¤Î¤Û¤«¡¢À§¾ïÍ´Èþ¡¢Ä¹¶¶½¨¿Î¡¢µÈÅÄ¿¿ÃÎ»Ò¡¢ÆóµÜÀµ¹¸¤¬½Ð±é¡£
±é½Ð¤ÏÂçÂô½©À¸¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡
¤È¤Ë¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÊ¡ÅÄ·Ã¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤É¤¯¤µ¤¤¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¾×·â¤¬¡¢È¯²ÐÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤É¤¯¤µ¤¤¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¥³¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±ÊÂ¤Ö¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»ö¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÈ¯²ÐÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¿·Ãå¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡£
https://x.com/engekinoaoyama
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
±é·à¤ÎÀÄ»³vol.2 Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤Ð¤Á¤¬¤¤¡Ù
¡ÚµÓËÜ¡Û¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è
¡Ú±é½Ð¡ÛÂçÂô½©À¸
¡Ú½Ð±é¡ÛÊ¡ÅÄ·Ã¡¢À§¾ïÍ´Èþ¡¢Ä¹¶¶½¨¿Î¡¢µÈÅÄ¿¿ÃÎ»Ò¡¢ÆóµÜÀµ¹¸
¡Ú¸ø¼°X¡Û
https://x.com/engekinoaoyama