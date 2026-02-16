¥È¥ß¥¿¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï4¡ó¸º±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¥È¥ß¥¿ <8147> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.6¡ó¸º¤Î7²¯1800Ëü±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î6²¯9000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬104.1¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î74.9¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯2700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢4Q¤Î¶ÈÀÓ¤¬3Q¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ÏÁý³Û¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ33.2¡ó¸º¤Î2²¯4800Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.0¡ó¢ª3.0¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
