¥Ê¥¬¥ï¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò12¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥Ê¥¬¥ï <9663> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î57²¯±ß¢ª50²¯±ß(Á°´ü¤Ï48²¯±ß)¤Ë12.3¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬18.7¡óÁý¢ª4.1¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î40²¯±ß¢ª45²¯±ß(Á°´ü¤Ï42.1²¯±ß)¤Ë12.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ6.8¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î34.6²¯±ß¢ª27.6²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï26.6²¯±ß)¤Ë20.2¡ó¸º³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬30.2¡óÁý¢ª3.9¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡ÅöÂè£³»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Î¼ÂÀÓµÚ¤ÓÇä¾å¿ä°Ü¤ä¸½ºß¤Î·Ð±Ä´Ä¶Åù¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥â¥¸¥åー¥ë·úÃÛ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö´üÇä¤ê¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°Æ·ï¤ÎÍâ´ü¤Ø¤Î¤º¤ì¹þ¤ß¤ä¡¢¸¶²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨Äã²¼¤Ê¤É¤òÍ×°ø¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¡¦·Ð¾ïÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÂè£³»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ô¤Î¸ºÂ»Â»¼º·×¾å¤·¤¿°ìÊý¡¢ÅöÂè£´»ÍÈ¾´üÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª2026Ç¯3·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£··î28Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿£±³ôÅö¤¿¤ê100±ß¡ÊÉáÄÌÇÛÅö60±ß¡¢ÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°ÇÛÅö40±ß¡Ë¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î34.6²¯±ß¢ª27.6²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï26.6²¯±ß)¤Ë20.2¡ó¸º³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬30.2¡óÁý¢ª3.9¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡ÅöÂè£³»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Î¼ÂÀÓµÚ¤ÓÇä¾å¿ä°Ü¤ä¸½ºß¤Î·Ð±Ä´Ä¶Åù¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥â¥¸¥åー¥ë·úÃÛ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö´üÇä¤ê¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°Æ·ï¤ÎÍâ´ü¤Ø¤Î¤º¤ì¹þ¤ß¤ä¡¢¸¶²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨Äã²¼¤Ê¤É¤òÍ×°ø¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¡¦·Ð¾ïÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÂè£³»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ô¤Î¸ºÂ»Â»¼º·×¾å¤·¤¿°ìÊý¡¢ÅöÂè£´»ÍÈ¾´üÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª2026Ç¯3·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£··î28Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿£±³ôÅö¤¿¤ê100±ß¡ÊÉáÄÌÇÛÅö60±ß¡¢ÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°ÇÛÅö40±ß¡Ë¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£