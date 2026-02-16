13»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï45±ß¹â¤Î5Ëü6987±ß¡¢£Ó£Â£Ç¤¬189.32±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡16Æü13»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ45.68±ß¡Ê0.08¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü6987.65±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï785¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï767¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï38¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò189.32±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬60.17±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬35.10±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬22.06±ß¡¢½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506>¤¬16.71±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï129.96±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬52.14±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬32.02±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬22.86±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬19.65±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ14¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢²·Çä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬12ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò189.32±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬60.17±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬35.10±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬22.06±ß¡¢½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506>¤¬16.71±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï129.96±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬52.14±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬32.02±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬22.86±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬19.65±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ14¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢²·Çä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬12ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹