¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó£³¡×ÆüËÜÅ¸³«·èÄê¡¡¥¹¥Þ¥Û¡õPCÂÐ±þ¡¢ÆÃÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥·¡¼¥º¥óÀ©
¡¡¥¬¥ó¥Û¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï2·î13Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤ÓPC¸þ¤±MMORPG¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó3¡ÊRO3¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿MMORPG¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ê2002Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡RO3¤Ç¤â¡¢¸¶ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¿¦¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹¶¾ëÀï¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Îºþ¿·¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¸òÎ®¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È¿·¤·¤¤¥é¥°¥Ê¥í¥¯¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ä¥¹¥¥ë¹½ÃÛ¡¢¹¶¾ëÀï¤Ê¤É°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÀ©¡×¤òºÎÍÑ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ·¤Ó¤äÂÎ¸³¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëGravity Co.,Ltd. Group¤«¤é¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó3¡×¤ÏiOS¡¢Android¡¢PC¸þ¤±¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ï¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.