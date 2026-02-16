Ãæ¹ñ2Áª¼ê¤Ø¤Îµð³Û¤Î»ñ¶â±ç½õ¾ðÊó¤¬Î®½Ð¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¡½ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î16Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢ËÌµþ»ÔÂÎ°é¶É¤¬¥¹¥¡¼Áª¼ê¡¦Ã«°¦Î¿¡Ê¥°¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥ó¡Ë¤é¤Ëµð³Û¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ»æ¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢Ã«¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¼ë°×¡Ê¥¸¥å¡¼¡¦¥¤¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤ÇÁí³ÛÌó1²¯¸µ¡ÊÌó22²¯1000Ëü±ß¡Ë¤Î¸øÅª»ñ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ëÍ½»»½ñ¤¬°ì»þÅª¤Ë³°Éô¤ØÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶â³Û¤¬ºòÇ¯¤ÎÍ½»»½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÎ¾Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¸½ñ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¾ðÊó¤Î¾Ãµî¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÁá¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Öµó¹ñÂÎÀ©¡×²¼¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÊó½·¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï¸·½Å¤ËÈëÌ©¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ï¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤ÎÎ®½Ð¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊó½·¤Î¼ÂÂÖ¤ò³°Éô¤¬³À´Ö¸«¤ë¶Ë¤á¤Æµ©¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î®½Ð¤·¤¿Í½»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ÎÌÜÅª¤Ï¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ª¤è¤ÓÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È²òÀâ¡£°ìÊý¤Ç¡¢´Î¿´¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Î¸½¾õ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢Ã«¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ê¤É3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ë¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«°¦Î¿
µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Ã«¤Î¹ñÀÒÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢´°Á´¤Ê¹ñÀÒ¾õ¶·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï22Ç¯¤Ë¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÊü´þ¤·µ¢²½¤·¤¿¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢WSJ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤ÆÅö³ºµ½Ò¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤â´ØÏ¢¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Ã«¤ÎÂåÍý¿Í¤âWSJ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤â¹ñÀÒ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¼ë°×¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»Ë¾å½é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥Èµ¢²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ18Ç¯¤ËÃæ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢19Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£¸øÅª»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¶¯²½ºö¤ÎÀ®ÈÝ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¹ñÀÒ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¤á¤°¤ëÌä¤¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë