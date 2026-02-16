»³¸ý¤â¤¨¡¡¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´ÖÈÕ¤´¤Ï¤ó¡ÉÄ¹½÷¡õ¼¡½÷¤¿¤Á¤ÈÍ¼¿©ºî¤ê¡ª¡Ö¥¹¡¼¥×¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤Èºî¤Ã¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ö¤³¤É¤âÃ£¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤òÄ¹½÷¼¡½÷»ä¤Î»°¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´ÖÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°¦Ì¼¤¿¤Á¤Èºî¤Ã¤¿Í¼¿©¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¡¼¥×¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥é¥À¤ò¥â¥ê¥â¥ê¤Ë¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ó¥Þ¥ê¥Í¡¡Æ¦Éå¤È¿§¡¹ÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×À¸ÊüÁ÷¡¡2·î16Æü·îÍË8:30¡Á11:45¡¡NHK¡Ø¤ä¤µ¤¤¤Î»þ´Ö Áª¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ì¥¿¥¹¡Ù¡ÚÁí¹ç¡Û2·î17Æü(²Ð)11:05¡Á11:30¡ÚE¥Æ¥ì¡Û2·î21Æü(ÅÚ)6:00¡Á6:25¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö#ÈÕ¤´¤Ï¤ó #¿Æ»Ò ¤Çºî¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥¤¤Í¡Á¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£