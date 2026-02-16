º¸É¨²¼ÀÚÃÇ¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡¡µÁÂ¥À¥ó¥µ¡¼³èÌö¤Ë¡ÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¡ºÍÉüµ¢¤·¤¿¤éÁ´°÷µã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌ¡ºÍÉüµ¢¤·¤¿¤é¡¢Á´°÷µã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤Ï2018Ç¯¤ËµÞÀ¿´ÉÔÁ´¡¦¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·½Å¾É²½¡¢°ì»þ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¾É¾õ¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤áº¸É¨²¼¤òÀÚÃÇ¤·¡¢µÁÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ï¡ÖµÁÂÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¡×¤Ç¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î´µ¼Ô¤â¡£
¡¡µÁÂ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡ÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£µÁÂ¤È¤«¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éÌ¡ºÍÉüµ¢¤·¤¿¤é¡¢Á´°÷µã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£