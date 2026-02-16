女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が17日、第97話が放送される。

熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。