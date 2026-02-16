µÈ°æÍý¿Í»á¡Ö·è¾¡¤«¤éµÕ»»¡Ä¡×¡¡23Ç¯WBC·è¾¡Àï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Åê¼ê¤ò¹ðÇò¡ª·ª»³´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊÑ¹¹¤Ë
¡¡23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿µÈ°æÍý¿Í»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£23Ç¯WBC¤Î·è¾¡Àï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï·è¾¡¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï·è¾¡¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ÆÆÄ¤Ë¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡¢°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¢ÂçÀªÅê¼ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤È·ÑÅê¡£ºÇ¸å¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤Æ¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤òÃ¥²ó¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜÍè¤Î·×²è¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½à¡¹·è¾¡¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î°ìÈÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤È°ËÆ£Âç³¤¤Ç¤ä¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÂçÃ«¤¬¤â¤¦Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö½à·è¾¡¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢·è¾¡¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Æ¡Ý¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·½à¡¹·è¾¡¾¡Íø¸å¤Ë·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½à·è¾¡¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤2¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤¬ÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¥×¥é¥ó¤¬ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡£·è¾¡¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤â¡È·è¾¡¤Ï²¶¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤«¤é¡ª¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£