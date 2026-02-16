¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙÌÓÍøÍöÌò¡¦À¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¡¡¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥ »³ºêÏÂ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Á¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤ä¡¢¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ã¥³¡Ê3ÂåÌÜ¡ËÌò¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥ÉŽ¥¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î½©·îè¬»ÒÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£