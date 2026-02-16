¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀä»¿
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
11Æü¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈËÌÌîÀ¿¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌ¾¸Å²°¤ÎCBC¥é¥¸¥ª¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç3»þ´Ö¡¢¤Ù¤Ã¤¿¤ê½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï·î¡Á¶âÍËÆü¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËèÆü3»þ´Ö¡¢ÅÚÍËÆü¤ÏÄ«¤Ë¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤òÊüÁ÷¡£¡ÖÂçºå¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦Ì¾¸Å²°¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ä¤Ê¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ó¤À¡£
ËÌÌî¤¬¾å¾Â¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£¾å¾Â¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¡¢ºò²Æ¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥é¥¸¥ª¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£