¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï16Æü¡¢2·î22Æü¡¢23Æü¡¢26Æü¤ËÅÔ¾ë¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¡ÖGLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿Ìîµå¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º-¥Á¥§¥³ ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥°¥é¥à supported by ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½éÀï22Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏCSÆü¥Æ¥ìNEWS24¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡¢DAZN¡¢Rakuten ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° Special¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ëLIVE¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢§ ¥Á¥§¥³ÂåÉ½ ¥Ñ¥ô¥§¥ë¡¦¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Á¥§¥³ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿Æ°¦¤Ê¤ëÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÎé¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤¬¥Á¥§¥³Ìîµå³¦¤È¤Î´Ö¤Ë·ü¤±¶¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë»ä¤¬ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¹ß¤â¡¢2024¡¦2025Ç¯¤ËÀÐ³ÀÅç¡¦ÅÔ¾ë¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë2Ì¾¤ÎÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤¬ÂÓÆ±¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²áµî3Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¾å¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅÔ¾ë¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È3»î¹ç¤ÎÂÐÀï¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤ÎÌîµå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÌîµå¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥§¥³Ìîµå¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×