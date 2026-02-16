¡ÖPixio¡×XXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹/¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£2·î16Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
¡¡Hamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É XXL¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¤Î¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,980±ß¡£Í½ÌóÈÎÇä¤ÏPixio¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢Í½ÌóÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï3·î2Æü¤´¤í¤ËÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎMika Pikazo»á¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢900¡ß400mm¥µ¥¤¥º¤Ç¹¡¹¤È»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç°û¿©¤·¤Æ¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡£ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¥é¥Ðー²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Pixio¸ø¼°X¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò¹ç·×4Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É XXL ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー/Mika Pikazo
¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹
¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯
È¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë
¡¦ÅöÁª¼Ô¿ô¡§³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó2Ì¾¡¢¹ç·×4Ì¾
¡¦ÆÃÅµ¡§Disney Collection by Mika Pikazo¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖXXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡×
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡Ê1¡ËPixio¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¡Ö#pixio¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
(C)Disney