Âç¿Í¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò¤É¤¦»È¤¦¡©¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤³¤ì¤Ê¤é¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¡ª¡Ö¥¹¥«ー¥ÈÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×
½Õ¤¬¤Á¤«¤Å¤¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡£Âç¿Í¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢²Ä°¦¤¤¤è¤ê¤â¤³¤Ê¤ì´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´Å¤á¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥¹¥«ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤Ãå²ó¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥éー¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹Ìò¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¦¥§ー¥ÖJQ¥Ê¥íーSK¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥ó¥¯¡á´Å¤á¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÈ¯¿§¤Î¥¹¥«ー¥È¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹Ìò¤È¤·¤Æ¥¨¥Ã¥¸¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢ÇÉ¼ê¿§¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¤æ¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ú¤»»¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç´Å¤µ¤ò¾å¼ê¤ËÃæÏÂ
¥Ô¥ó¥¯¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ç¥Ë¥à¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£G¥¸¥ã¥ó¤ä¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥¹¥È¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´Å¿ÉMIX¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÃå²ó¤»¤ëÂç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@aiii__13kÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M