¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë»÷¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Í¡×Â¹¤Þ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¼ÂÊì¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤Ç¤â¡¢»ä¤â¡ØÊì¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î°é»ù¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Î°é»ù¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬Êì¤È¤Ê¤ê5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿Êì¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¤³¤È¤âÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆA¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÏÉé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»ä¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
A¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¡£·ëº§¸å¤â¼Â²È¶á¤¯¤Ë½»¤ß¡¢¤è¤¯Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¼ÂÊì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÏÀÎ¤«¤éA¤µ¤ó¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤ÎË¾¤à»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯°§»¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¤Í¤§¡×
¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À³Ê¤¬°Å¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤À¤ï¡×
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤»¤¤¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢A¤µ¤ó¤ÏÊì¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÊì¿Æ¼º³Ê¤À¤Í¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºA¤µ¤ó¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤á¤Æ¡ª Â©»Ò¤Þ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ëÊì
A¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÏA¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤·¤¤À³Ê¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ëÅÙ¡¢Êì¤¬Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦A¤µ¤ó¡£
Êì¤Îµ¤¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê³èÈ¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ©»Ò¤Ï»×Î¸¿¼¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë»÷¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤¢¤ó¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×
Êì¤¬A¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸À¤¦¤Î¤ò¸«¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬»ý¤Ä¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿µ½Å¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤ò¡¢Êì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤±¤ÇÈÝÄê¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£