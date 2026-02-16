¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÅ¤«¤Ë¸òº¹¤¹¤ë¡½¡½¡Ø¤á¤°¤ë¡ÙÍ½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É°ìµó²ò¶Ø
¡¡À¸±ÛÀéÀ²¤ä¾®Ìî²ÖÍü¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ°é¤Á¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í±ÇÁüºî²È¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¤á¤°¤ë¡Ù¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢µÓËÜ¤Î»³ºêº´ÊÝ»Ò¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¡Ê¡ØThis is I¡Ù¡ØWinny¡Ù¡Ë¤ÈË§²ì·°´ÆÆÄ¡Ê¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¡Ë¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1ËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡Ø¤á¤°¤ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËËÛÁö¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡¢ÅÇ¤¥À¥³¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¡¢Êø¤ì¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤òÊú¤¨¤ëÂ©»Ò¤ÈÉã¿Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¾¯½÷¡£¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÅ¤«¤Ë¸òº¹¤·¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸±ÛÀéÀ²¡¢¾®Ìî²ÖÍü¡¢¾®½Ð¿å¸°ìÏº¡¢¾®Ìî¹§¹°¡¢É±°¦Æà¥é¥ì¥¤¥Ê¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¿Þ¤é¤º¤â³§¤ò·Ò¤°ÃËÀÌò¤ÇÇñÄë¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤·¤·¤¯¤é¶Ç»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ°é¤Á¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í±ÇÁüºî²È¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¡£2021Ç¯4·î¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼èºàÃæ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¡¢Ìó2Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¸ø³«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤¬¹´Â«Á°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢»úËë¤Î¤Ê¤¤¾å±ÇÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤á¤ÆÀ©ºî¡£ËÜÍè¤Î·Á¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¡Ù¡Ø°¦¤ËÍðË½¡Ù¤Î»³ºêº´ÊÝ»Ò¡£
¡¡¥Ü¥ó¥À¥ó¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨Ã»ÊÔ¾Þ¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ÆüËÜÃ»ÊÔ±Ç²èÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¾®ÉÛ»ÜÃ»ÊÔ±Ç²èº×¹ã»³ÉôÌçºîÉÊ¾Þ¡¢¥ï¥Ã¥¿¥ó±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢Áö¹Ô¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¾¯½÷¤ÎÂ¸µ¤È¡¢Ì´¤«¤é¤µ¤á¤¿¤á¤°¤ß¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¯¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼ª¸µ¤Ç¶«¤ó¤Ç¤â¥à¥À¤À¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¤â¤·»à¤Ì¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ª¶â¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÂæ»ì¤È¶¦¤Ë¡¢1ËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Î»³ºê¤Ï¡ÖÍÆ°×¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÍÆ°×¤ËÃÇÀä¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìµ°¦ÁÛ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¡¢Â©¤ò¤Ò¤½¤á¤ÆÀÅ¤«¤ËÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡¢ÇÐÍ¥Éô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤Ã¤ÈÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¾¾ËÜÍ¥ºî¡Ê¡ØThis is I¡Ù¡ØWinny¡Ù¡Ë¤ÈË§²ì·°¡Ê¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¡Ë¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò·à¾ì¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂº¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤«¡£¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£¤½¤Îµ°À×¤È´ñÀ×¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡Ë§²ì¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Àî¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¤ë¿´Íý¤ò±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤á¤°¤ë¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£»³ºêº´ÊÝ»Ò¡ÊµÓËÜ¡Ë
°ìËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òºø¤¹¤ë·²Áü·à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÉ¬¤ºÂ¾¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤á¤°¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤º¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶¯¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î´¶¾ð¤Ë¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÍÆ°×¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÍÆ°×¤ËÃÇÀä¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìµ°¦ÁÛ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¡¢Â©¤ò¤Ò¤½¤á¤ÆÀÅ¤«¤ËÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡¢ÇÐÍ¥Éô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤Ã¤ÈÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾¾ËÜÍ¥ºî¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ìµ»ö¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò·à¾ì¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂº¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤«¡£¥Æ¥£¥ó¥À¥ó´ÆÆÄ¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£¤½¤Îµ°À×¤È´ñÀ×¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ë§²ì·°¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¿CM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Àî¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¤ë¿´Íý¤ò±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¼çÂÎ¤ÎÊª¸ì¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ðíâ×¤«¤é¸«¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤³¤½±Ç²è¤Î²Ì¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
