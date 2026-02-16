¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ö¤´ÂÎÄ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡×¡ÄÂåÌò¤Ï²¬Â¼ÌÀÈþ
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å£¶»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£±£¶Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¡¢£Ô£Ö¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢£Ô£Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£´ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£¶Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÇÌÓÍøÍö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¡¦À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡££Ô£Ö¡¦·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£¶Æü¡×¤Èµ¤·¤¿¡£