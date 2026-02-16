Éú¹õ·Ã¡õÉú¹õ¿Ó¼¤¤Îî°íð¤ä¼öÎî¤ò¸Æ¤Ö¸×¾óÍª¿Î¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥°¥Ã¥º
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥°¥Ã¥º
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é2026Ç¯2·î¤âTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
°µÅÝÅª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÉFIGURIZM¦Á¡Ê¥Õ¥£¥°¥ê¥º¥à¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡É¤«¤é¡ÖÉú¹õ·Ã¡×¤È¡ÖÉú¹õ¿Ó¼¤¡×¤Îî°íð¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÂæºÂ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡Ö½ÉÑµ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¡ÉFIGURIZM¦Á¡É¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
²×Îõ¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Â¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊü¤ÄÀ±¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÃµµá¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖXStellar¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥é¡Ë¡×¤Ë¡Ö¸×¾óÍª¿Î¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¼ö½Ñ²öÀï¡¡FIGURIZM¦Á¡¡¡ÈÉú¹õ·Ã¡Éî°íð
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2026Ç¯2·î12Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó18¡ß20cm
¡ÖÉú¹õ·Ã¡×¤¬¡ÉFIGURIZM¦Á¡É¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ËºÆÅÐ¾ì¡£
¹ßÎî¤·¤¿¡ÖÉú¹õ¿Ó¼¤¡×¤È¤Îî°íð¥·¡¼¥ó¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÃ¦ÅÆ¡×¤òÈ¯Æ°¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÉ½¸½¡£
¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡¡FIGURIZM¦Á¡¡¡ÈÉú¹õ¿Ó¼¤¡Éî°íð¡×¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÂæºÂÂ¤·Á¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´¤ãª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÂæºÂ¤¬¡¢·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òÊª¸ì¤ëÂ¤·Á¡£
¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¢¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡ª
¼ö½Ñ²öÀï¡¡FIGURIZM¦Á¡¡¡ÈÉú¹õ¿Ó¼¤¡Éî°íð
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2026Ç¯2·î12Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó15¡ß20cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤«¤é¡¢¹ßÎî¤·¤¿¡ÖÉú¹õ¿Ó¼¤¡×¤¬¡ÖÉú¹õ·Ã¡×¤Èî°íð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡ÉFIGURIZM¦Á¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØÆÃµé¼ö¶ñ¡ÖÞâ±À¡×¡Ù¤ò¹½¤¨¡¢½±¤¤³Ý¤«¤ëÀ£Á°¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¡£
Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡¡FIGURIZM¦Á¡¡¡ÈÉú¹õ·Ã¡Éî°íð¡×¤È¤Ï¡¢ÂæºÂ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¡¢ÉþÁõ¤ÎºÙ¤«¤Ê¥·¥ï¤Ê¤É¤âºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¼ö½Ñ²öÀï¡¡»àÌÇ²óÞâ¡¡XStellar¡¡¡È¸×¾óÍª¿Î¡É
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2026Ç¯2·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó6¡ß22cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤«¤é¡Ö¸×¾óÍª¿Î¡×¤Î¡ÉXStellar¡É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤Ç¤¹¡ª
ÏÓ¤ä»ØÀè¤ÎÂ¤·Á¤âºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼öÎî¡×¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æã±¤¦»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£
È±¤äÉ½¾ð¤âºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿É½¸½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
°áÁõ¤ÏÁÇºà¤´¤È¤Î¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¡£
¤·¤ï´¶¤äÎÏ´¶¤Ê¤É¤âÉ½¸½¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª
¼ö½Ñ²öÀï¡¡FIGURIZM¦Á¡¡¡È½ÉÑµ¡É
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2026Ç¯2·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó17¡ß23cm
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö½ÉÑµ¡×¤¬¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ÉFIGURIZM¦Á¡É¤ËÅÐ¾ì¡£
Àï¤¤¤Î²×Îõ¤µ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡ª
¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤ä¤Ê¤Ó¤¯È±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¤·Á¡£
Æ°¤¤Ë¹ç¤»¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡ª
Æ°¤¤Ë¹ç¤»¤¿Éþ¤Î¥·¥ï¤â¸«¤´¤È¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¤ãª¤ÎÂ¤·Á¤âÀï¤¤¤Î·ã¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
