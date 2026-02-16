¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡¢»øJµÜºê¹ç½É¹çÎ®¤Ø¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë21Æü¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×Ï¢ÇÆ¤«¤«¤ëWBC¤Ø¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
WBCÆüËÜÂåÉ½¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô18¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢3°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢3»°¿¶¡¢ºÇÂ®¤Ï95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ËÁá¤¯¤â56µå¤ÎÇ®Åê¡£ºòµ¨26ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀµÍ··â¼ê¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥È¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç2¤Ä¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âÊÑ²½µå¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥È¤â¤¤¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¹çÎ®¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï½¸¹çÆü¤À¤Ã¤¿13Æü¤«¤é¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬Ä´À°¤¬¤Ä¤«¤ºÃÇÇ°¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ç½ÉÃæ¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¹çÎ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢Áª¼ê¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁá´ü¹çÎ®¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËµåÃÄ¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤ÏÁ´ÉôÇ¤¤»¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë21Æü¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëµÆÃÓ¡£ÀÕÌ³¤â½Å¤¤¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¡Û
2·î14¡Á24Æü¡ÊµÙÍÜÆü¡§16Æü¡¢20Æü¡Ë
¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¡Ú¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
¢£2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£3·î2Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¡¡
vs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¢£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¡¡
vsºå¿À¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¡ÚWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¢£¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥×¡¼¥ë¡Ë
2026Ç¯3·î5Æü¡Á10Æü¡¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÆüËÜ¡Ë
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ