TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤¬£²·î£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ê¿Ìî¥Î¥é ¡Û ¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÍð¤ì¤Æ¤âåºÎï♥¡×


Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»Ñ¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Î£²Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö#¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¡#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥­¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¡¦¡ÖÍð¤ì¤Æ¤âåºÎï♥ÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡¦¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤Á¤é¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 



£²·î£±£µÆü¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡Ú¡¡Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û

½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
À¸Ç¯·îÆü¡§1978Ç¯10·î20Æü
¿ÈÄ¹¡§162cm

¢£¼ñÌ£¡§ÊÒÉÕ¤±¡¢¥À¥ó¥¹¡¢³¨²è¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦»°±ºÂçÃÎ¡Ë

¢£ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê¾®³ØÀ¸»þÂåÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡¦Ãæ¹âÀ¸»þÂå¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¢µåµ»¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ê¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û