¡Ú Ê¿Ìî¥Î¥é ¡Û ¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÍð¤ì¤Æ¤âåºÎï♥¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤¬£²·î£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ê¿Ìî¥Î¥é ¡Û ¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÍð¤ì¤Æ¤âåºÎï♥¡×
Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»Ñ¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Î£²Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö#¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¡#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²·î£±£µÆü¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
À¸Ç¯·îÆü¡§1978Ç¯10·î20Æü
¿ÈÄ¹¡§162cm
¢£¼ñÌ£¡§ÊÒÉÕ¤±¡¢¥À¥ó¥¹¡¢³¨²è¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦»°±ºÂçÃÎ¡Ë
¢£ÆÃµ»¡§¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê¾®³ØÀ¸»þÂåÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡¦Ãæ¹âÀ¸»þÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¢µåµ»¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ê¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û