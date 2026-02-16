¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¡õ¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¸ø³«
¡¡¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤è¤ê¡¢³ÆÏÃ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬ABEMA¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤¬3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¡õ¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Î»£±Æ»þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬¸ø³«¤Ë¡£»£±ÆÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥¹¥è¥ó¤òÉÔ°Õ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó»£±Æ»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Âè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¥É¥¥É¥¤â¤¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¿´Ú¥É¥é¤Ç1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»ä¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¬¤»¡É¤¬ÆÃ¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç1ÈÖ¥á¥í¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¡£Ç®¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤¬3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¡õ¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¥É¥¥É¥¤â¤¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¿´Ú¥É¥é¤Ç1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»ä¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¬¤»¡É¤¬ÆÃ¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç1ÈÖ¥á¥í¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¡£Ç®¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤¬3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£