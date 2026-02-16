ÃæÆ»¡¦´´»öÄ¹¤Ë³¬ÌÔ»á¡ÊÎ©·û¡Ëµ¯ÍÑ¤Ø¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½ÅÆÁÏÂÉ§»á¡ÊÎ©·û¡Ë¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë²¬ËÜ»°À®»á¡Ê¸øÌÀ¡Ë¡¢ÂåÉ½Âå¹Ô¤Ë»³ËÜ¹áÉÄ»á¡Ê¸øÌÀ¡Ë
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¤¿¤Ê¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¤Ï¡¢´´»öÄ¹·óÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡¢ÂåÉ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿³¬ÌÔ»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿½ÅÆÁÏÂÉ§»á¤Î½¢Ç¤¤¬ÆâÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀîÂåÉ½¤ÏÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢»³ËÜ¹áÉÄ»á¤òÂåÉ½Âå¹Ô¤Ë¡¢²¬ËÜ»°À®»á¤òÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶á¤¯¿·¤¿¤Ê¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡Ë