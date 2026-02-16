ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦È«»³°¦Íý¡¢Â©»Ò¤È»¶Êâ¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡×ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ«»³°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÁª¼ê¤ÈÂ©»Ò¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2019Ç¯12·î¤ËÎëÌÚÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢3ºÐ¤È1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈ«»³¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼¡ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Â©»Ò¤È»¶Êâ¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯2·î15Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë