ºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¿Éé½ýÎ¥Ã¦¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁË¤à¡©¡¡¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¡×
FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¦¥£¥¬¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò4-0¤ÇÇË¤ê¡¢½çÅö¤Ë5²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤Àº£µ¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4´§¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤¬ºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÇDF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬Éé½ý¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏDF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤È¸òÂå¤·¤¿¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Áª¼êÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿Í¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐÀïÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¤Ê¤ëÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡Ê¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿»þ¤ËÄË¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¦¥£¥¬¥óÀï¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤òÃæÈ×¤Ç»È¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤òÃæÈ×¤Çµ¯ÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Î¤Û¤«¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤âÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë¥í¡¼¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¼¡¤ÏDF¡¢¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤ÏMF¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏºÆ¤ÓÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬±ó¤¶¤«¤ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Î·è¾¡¤ò¹Ô¤¦±Æ¶Á¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤¬Á°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£