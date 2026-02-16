¡áLOVE¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÂç¿Í¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡¡ÆÃÅµÈ¯É½¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â·èÄê
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³ー¥ë¥é¥Ö¡Ë¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡¢¡Ø¡áLOVE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯ 2026.04～2027.03¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡©¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É10¼ï
¡¡2017Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÌó8Ç¯¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ø¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡Ù¤¬TBS·Ï¡ÖÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¤Çºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß»Ë¾åºÇÂçÆ°°÷¿ô¤È¤Ê¤ë8¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¡Ö¡áLOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç6·î¤Ë¤ÏMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¡áLOVE STADIUM LIVE¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿º£¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÂç¿Í¥ª¥·¥ã¥ì¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Î³¨ÊÁ¤ÏÁ´11¼ï¡Ê¥½¥í¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É10¼ï¡ÜÁ´°÷½¸¹ç¥«¥Ã¥È1¼ï¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥ì¥ó¥ÀーÆâ¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¡áLOVE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µÙÆü¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¥½¥í¤Ç¼ñÌ£¤äÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ËÊ»¤»¡¢·îËè¤Î¹½À®¤È¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
4·î¡§ã·Æ£¼ù°¦Íå¡Ê¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡Ë¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥º¥±ー¥¤È¥«¥â¥ßー¥ë¥Æ¥£ー¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÃíÊ¸¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃå¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥éÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
5·î¡§½ô¶¶º»²Æ¡ÊBAR¤Ç°ìÇÕ¡Ë¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó»£±Æ¤ÇÃå¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¥Ðー¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Î»ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¡§Ìî¸ý°á¿¥¡Ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª»¶Êâ¡Ë¡¡²«¿§¤È¥Ùー¥¸¥å¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤Ç¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·³ã¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß·Ê¿§¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²È¤â»³¤â³¹¤âÁ´Éô¤¬Àã¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÀã¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜÃæ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ë¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
7·î¡§º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê»Ò¸¤¤Èµº¤ì¤ë¡Ë¡¡¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿£²É¤¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤â¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢°¦¸¤¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È¤·¤Æ³§¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
8·î¡§ÂíÏÆãù¸Å¡Ê»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¡Ë¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î3Ç¯´Ö¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤·°ì½ï¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¥Æ¥Ë¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç°á¿¥¤«¤Ê¡£½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈ±·¿¤¬¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥½¥í¤Î»£±Æ¤Ï»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤ò¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
9·î¡§»³ËÜ°ÉÆà¡Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¡Ë¡¡1Ç¯´Ö¤À¤±ÎÁÍý¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥±ー¥¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤¹¤ë¤Ê¤éÉñ¹á¤«¤Ê¡£°ÂÄê´¶È´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¡§²»Åèè½º»¡Ê±Ç²è´Õ¾Þ¡Ë¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬ー¥êー¤ÊÉþ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤ÎÍÎÉþ¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥í¥¢¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤â²Ä°¦¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤ÎÀÊ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿¿¤óÃæ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Ï£±¿Í¤Ê¤Î¤Ë±ö¤â¥¥ã¥é¥á¥ë¤â¤É¤Á¤é¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¤òL¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤ÆÍê¤ß¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤ÏÀäÂÐ¤ËÃº»À°ûÎÁ¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡£
11·î¡§髙¾¾Æ·¡ÊÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¡Ë¡¡¤«¤ï¤¤¤¤Éô²°Ãå¤Î»£±Æ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¤¥á¥¬¥Í»Ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤â²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£12·î¡§5¿Í¡ß5¿Í¥«¥Ã¥È
1·î¡§Âç¾ì²ÖºÚ¡Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ¡Ë¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¾ì½ê¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÏÅß¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÅ¹¤Ç°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤À¤ê¡£Çò¤¤¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅß¤ÎÄêÈÖ¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¿Åß¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¡§ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡ÊÄ®Ãæ²Ú¤Ç¥éー¥á¥ó¡Ë¡¡Ä®Ãæ²Ú¤Ã¤ÆÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤¬¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²¥ï¥ó¥¿¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÏÆóÏº·Ï¤Î¥éー¥á¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÖºÚ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¥é¥Õ¤Ç³Ú¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÇò·Ï¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3·î¡§10¿Í½¸¹ç¥«¥Ã¥È
