¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢º£Ç¯¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤ÎÀßÄê¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡£Â§ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤éº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤Î¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¤â½À¤é¤«¤¯¤È¤Ã¤Æ¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡£ºòÇ¯¤È¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤·¤ÆÁö¤ë½ÐÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£