¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É£Ó£Ð£µ°Ì¤«¤éµÕÅ¾¶â¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¼«¸ÊºÇ¹âÅÀ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï²ÄÇ½À½½Ê¬¡¡ËÜ¿Í¤â¶¯Ä´¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë½Å°µ¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¡¦£Ó£Ð¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤Ï£·£³¡¦£±£±ÅÀ¤Ç£µ°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥Ï¡¼¥¼¡¢¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï£¶¡¦£¹ÅÀº¹¡¢¥á¥À¥ë·÷¤Î£³°Ì¤Î¥Ú¥ì¥¤¥é¡¢¥ß¥·¥ç¡¼ÁÈ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¤Ï£±¡¦£´£¹ÅÀº¹¤Ç£±£¶Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡£Ó£Ð¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¸»¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¡£±éµ»¸å¤ÏÌÚ¸¶¤¬²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¡¢¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤È¤ÎÅÀº¹¤Ï£¶¡¦£¹ÅÀ¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¤È¡¢¼ó°Ì¥É¥¤¥ÄÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÆÀÅÀ¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¡¢£±£´£¹¡¦£µ£·ÅÀ¤Ç¡¢£µ¡¦£¹£¸ÅÀ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬¾å²ó¤ë¡££Ó£Ð¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥ÈÆÀÅÀ¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×ÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«£°¡¦£¹£²ÅÀº¹¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¥Ú¥¢£Ó£Ð¤Çº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡¢À¤³¦ÎòÂå£³°Ì¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤âº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¾õÂÖ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï£Ó£Ð¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é³êÁö½ç¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢£²¿Í¤ÏÂè£³ÁÈ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Ç¾å°Ì¤Î£´¥Ú¥¢¤¬³ê¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ì¤Ð¡£º£¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÚ¸¶¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¡££²¿Í¤¬µá¤á¤ëÍýÁÛ¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÃ£¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£